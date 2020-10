Ingebrigtsen med forkjølingssymptom – Horneland leier Brann-treningane

sport

– Kåre har meldt frå om at han har milde forkjølingssymptom. Med tanke på situasjonen vi står i med koronaviruset, tek vi ingen sjansar opp mot spelargruppa. Han testa seg onsdag morgon, og fram til han har fått eit negativt svar tilbake, held han seg borte frå stadion og treningar, seier lege i Brann, Magnus Myntevik, til nettstaden til klubben.

Assistenttrenaren Eirik Horneland, som nyleg har komme inn, leier treningane fram til Ingebrigtsen er tilbake. Horneland vart presentert som Brann-assistent for under to veker sidan.

Brann ligg fem poeng bak over kvalifiseringsplassen i Eliteserien og har ikkje vunne dei sju siste kampane.

