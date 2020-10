Raja vurderer den vidare gjenopninga av breiddeidretten

sport

Måndag presenterte statsminister Erna Solberg nye og strengare grep for å få bukt med dei stadig aukande smittetala. Samtidig var regjeringssjefen klar på at det i utgangspunktet ikkje er aktuelt å reversere avgjerda om å gjenopne breiddeidretten.

Frå 12. oktober vart det opna for at dei delane av breiddeidretten som er definert under «fase éin» kunne starte normal treningsaktivitet. Samtidig har kulturminister Abid Raja (V) tidlegare varsla at ei ny vurdering rundt ytterlegare gjenopning vil komme i slutten av månaden.

Høyrer på råd

På spørsmål frå NTB om tiltaka som no er innførte betyr at det er uaktuelt å opne for «fase to» no, svarer Raja:

– Vidare gjenopning av breiddeidretten vil bli vurdert i lys av den til kvar tid aktuelle smittesituasjonen og faglege råd og tilrådingar. Det er for tidleg å seie noko om kva konsekvensar dei varsla innstrammingane vil ha for den tidlegare varsla planen for gjenopning av normal trening i breiddeidretten for vaksne.

I samband med at regjeringa la fram dei skjerpa koronatiltaka sine måndag, var helseminister Bent Høie (H) klar på at auken i den siste tida i talet på smittetilfelle i utgangspunktet ikkje kan koplast til opninga av breiddeidretten.

– Erfaringa så langt med opning av trening i breiddeidretten, er at dette ikkje er viktig for smittespreiinga. Men i vurderinga av neste fase må vi ta med den generelle smittesituasjonen i Noreg. Der får vi råd frå FHI og Helsedirektoratet, sa han til NTB.

Fire fasar

I alt 73.116 idrettsutøvarar fordelte på 27 idrettar blir omfatta av «fase to», dei fleste av dei fotballspelarar frå 4. divisjon og nedover på herresida.

Gjenopninga av breiddeidretten er prioritert i fire ulike fasar. Det er idretten sjølv som står bak fordelinga.

Faseplanen gjeld berre trening. Når det kan opnast for å spele kampar, er framleis i det blå.

