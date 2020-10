Fannemel ikkje til NM – karrieren kan vere over

sport

– Eg hadde eit mål om å hoppe i august. Men i august og september byrja eg å få meir og meir vondt i kneet. Det held seg vondt og dårleg framleis, fortel Fannemel til Dagbladet.

Han legg til at han byrjar å frykte at karrieren kan vere over.

Førre sesong deltok ikkje Fannemel i nokon renn, men han vart likevel teken ut på hopplandslaget i juni. No ser det ut til at hopprenna før jul òg vil gå utan Fannemel.

NM-rennet på fredag i Midtstuen erstattar konkurransen som skulle gått i mars. Rennet på Lillehammer vart utsett på grunn av koronapandemien.

Skiforbundet har prøvd å setje opp NM stor bakke, men manglande TV-tid gjer at planane er skrinlagde, heiter det i ei pressemelding frå Skiforbundet.

– Hoppkomiteen har derfor vedteke å dele ut kongepokalen for i år til vinnaren av normal bakke menn, seier arrangementssjef for hopp, Ståle Villumstad.

NM i helga vil òg innehalde ei ny øving: blanda lagkonkurranse. Neste NM i stor bakke er tildelt Granåsen i Trondheim 19. januar.

Program for NM-helga i Midtstuen:

Fredag: Normalbakkerenn kvinner og menn

Laurdag: Lagkonkurranse krinslag og blanda lagkonkurranse.

(©NPK)