Ingen stopp for Meling og co. – held fram midt i koronanedstenginga

Nedstenginga, som skal vare til minst 1. desember, førte til at butikkar landet rundt torsdag kveld var fulle av kundar som hamstra basisvarer etter kunngjeringa til president Emmanuel Macron. Men idrettsminister Roxana Maracineanu var rask med å avklare at reiser for profesjonelle utøvarar er lov.

Alle kampane må no spelast bak lukka dører. Det er framleis fare for at fleire kampar kan bli utsett på grunn av positive koronatestar.

Førre veke vart kampen mellom Lens og Nantes utsett då elleve spelarar i Lens testa positivt. Oppgjeret på fredag mellom Marseille og Lens har fått same lagnad.

Reglane i den franske ligaen er at kampen skal spelast så lenge 20 av ei førehandsbestemt liste på 30 spelarar er klare til kamp.

Klubbane slit framleis økonomisk etter avgjerda om å avslutte førre sesong ti rundar før slutt.

Dei tre norske innslaga i Frankrike skal alle i aksjon søndag. Birger Meling (Nimes) møter Metz, medan Valon Berishas Reims møter Strasbourg. Bercant Celina (Dijon) møter Lorient.

