Emil Iversen: – Det ville ha øydelagt idretten fullstendig om ikkje testane var til å stole på

sport

Fluorforbodet vart banka igjennom i 2019. I oktober i år vart det utsett i eitt år både i langrenn og skiskyting i mangel av ein påliteleg testmetode.

– Eg trur dei fleste er samde om at det beste er å unngå fluor, men vi kan ikkje innføre den regelen før det er funne opp ein påliteleg testmetode. Vi kan ikkje drive å lure på kvarandre for å finne ut om folk juksar med skia. Eg var ganske sikker allereie i vinter på at det kom til å bli utsett. Å finne testmetodar er ikkje gjort på eit par månader, seier Hans Christer Holund til NTB.

Kollega Simen Hegstad Krüger sluttar seg til klubbkameraten frå Lyn.

– Det er ikkje det at vi ikkje støttar eit forbod, og vi er samde i at det er bra å fase ut miljøskadelege produkt, men det handlar om rekkjefølgja det blir gjort i. Alt er ikkje gjort over natta. Det at vi utset med eitt år, gjer at dei som skal teste, smørjarar, skiprodusentar og utøvarar får tid til å førebu seg, og at vi er klare for forbodet når det kjem. Då kan vi vere trygge på at vi konkurrerer på like vilkår. Vi må kunne stole på at det blir rettvise konkurransar. Dersom det blir tvil og spekulasjonar, blir det kaotisk og ikkje verdig sporten vår, seier Krüger.

Krise

Emil Iversen meiner det ville ha vore øydeleggjande for både langrenn og skiskyting om fluorforbodet hadde vorte pressa igjennom allereie til kommande sesong. Han er nøgd med at utsetjingsavgjerda til Det internasjonale skiforbundet (FIS) gir han meir tryggleik.

– Dette betyr veldig mykje. Fluorforbodet verka heilt kaotisk og utan kontroll. Eg er glad det vart som det vart. Kanskje det er andre klimatiltak som vil ha større effekt enn det òg. Det er ikkje skiløparane som står for det største fluorforbruket i verda. Uansett må det vere bra testprosedyrar, full kontroll og gjort på same måte som med dopingprosedyrane. Det ville ha øydelagt idretten fullstendig om ikkje testane hadde vore til å stole på. Det handlar om tillit. Det må vere 100 prosent å stole på. Viss ikkje ville det ha teke livet av alle vinteridrettar som brukar fluor under skia.

Iversen trur det kan løyse seg.

– Finn dei eit godt testapparat, kan dette bli bra, seier han til NTB.

Takkelet

Didrik Tønseth trur at Noreg hadde takla eit forbod allereie no, men seier det er greitt å utsetje eit år.

– Det hadde ikkje vore bra om vi hadde sett at konkurransane ikkje hadde vore «fair». Det hadde ikkje vore bra for sporten. Vi må ta vare på han. Om det hadde vore mogleg å jukse med den testen, ville det gitt vanvettige utslag. Du kunne ha risikert at vi hadde fått resultatlista fleire dagar i etterkant. Eg håpar at folk trur at dette var ei riktig avgjerd, seier Tønseth.

Tønseth og Holund trur det blir ein fordel for Noreg når fluorforbodet trer i kraft.

– Då set det endå større krav til kloke og rutinerte smørjarane, og eg trur Noreg og Russland har dei beste smørjeteama, seier trønderen.

– Dersom ingen smør med fluor, er det ein fordel for Noreg. Men problemet er at om ein hadde gjennomført det i vinter, kunne du ikkje ha stolt på alle. Det ville ikkje gått an om du kunne smurt med fluor utan at det hadde vorte oppdaga. Då hadde det ikkje vore ein fordel, for Noreg hadde nok følgt regelen uansett, medan andre hadde levd på kanten. Det er synd om du hadde vorte skulda for noko som hadde overskygd prestasjonen. Slik skal ikkje toppidretten vere, seier Hans Christer Holund.

(©NPK)