FCK har fått på plass Solbakkens erstattar

Thorup går inn i jobben med ein gong og leier treninga måndag. Han blir offisielt presentert på eit pressemøte klokka 14.

– Vi er veldig glade for at Jess har sagt ja til denne oppgåva og utfordringa i FC København, seier styreleiar Bo Rygaard til nettsidene til klubben.

Etter ein trå start på sesongen har FCK vunne sine to siste kampar i ligaen og ligg på 8.-plass med ti poeng på sju kampar.

– Ekstraordinært

Det er få veker sidan Thorup starta i jobben i belgiske Genk.

– Det skulle noko heilt ekstraordinært til for å freiste meg til ei ny utfordring no, men moglegheita for å bli hovudtrenar i FCK kjem nok berre éin gong i karrieren min, seier Thorup.

– Han er ein fagleg dyktig trenar som også rår over store menneskelege kvalitetar og ei solid erfaring som kan vere ein stor fordel i ein klubb som FCK der interessa er stor, seier Rygaard om 50 år gamle Thorup.

Han har tidlegare vore trenar i Esbjerg, Midtjylland, Danmarks U21-landslag og Gent. FCK opplyser at Thorup var førstevalet deira.

Som speler har Thorup flest kampar i Odense og Esbjerg. I 2005 var han på lån i HamKam – då leidde av forgjengaren hans Ståle Solbakken.

Lang fartstid

Solbakken fekk sparken i FCK for omkring tre veker sidan etter til saman 13 år i klubben. Nordmannen hadde frå 2014 og fram til 10. oktober ei managerrolle i den danske storklubben. Dermed hadde han både ansvaret for treningar og kampar som hovudtrenar, og for kjøp og sal av spelarar.

Solbakken kom til FC København som trenar første gong i 2006 og trena klubben i nesten seks år før han gjekk vidare til Köln. Solbakken hadde tidlegare spelt for den danske klubben i ein snau sesong. Han avslutta spelarkarrieren i den danske klubben etter å ha fått hjartestans på trening.

Solbakken fekk sparken i Köln på tampen av ein tøff 2011/12-sesong. Seinare var han manager i Wolverhampton utan suksess, før han vende tilbake til København i 2013. Der har det vorte tre seriegull, tre cupgull og gruppespel i Meisterligaen i den seinaste perioden.

