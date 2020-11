Landslagskapteinen meiner fråsegna om Sørloth kom feil ut

sport

Det stadfestar Fulham-proffen i eit intervju med VG.

Evalueringsmøta under den førre landslagssamlinga vart ei stor mediesak. VG fortalde om krangel mellom Lagerbäck og Alexander Sørloth i etterkant av Serbia-tapet 8. oktober.

Lagerbäck og NFF-leiinga kommenterte begge saka offentleg i etterkant. Også kapteinsteamet til landslaget, med Stefan Johansen i spissen, sende ut ei fråsegn.

«Det skal være høyt under taket, men i dette tilfellet gikk spilleren altfor langt, og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet», heit det der.

No seier Johansen at meiningsinnhaldet ikkje vart heilt som han hadde tenkt.

– Det var aldri noko kritikk mot Alex, det har eg sagt til Alex òg. Det var kanskje det eg følte kom heilt feil ut. Eg hadde ein lang prat med han og sa at det ikkje var noko personangrep på han, sjølv om det var sånn det kom ut. Han sa at han forstod at det ikkje var meininga. Det er sånn det kan vere nokre gonger, seier Fulham-proffen til VG.

Vardøværingen avviser vidare at det finst noko intern splitting i landslagsmiljøet i kjølvatnet av disputten som oppstod. Ifølgje Johansen var ikkje konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck «så ille som det blei framstilt i media».

