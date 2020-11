Riis trur NTT-prosjektet blir lagt ned

sport

Riis har denne sesongen fungert som sportssjef for det sørafrikanske laget, og han skulle eigentleg òg inn på eigarsida, men det skjedde aldri.

Laget har ikkje klart å finne ein ny hovudsponsor, og dermed kan det sjå ut til at laget ikkje får fornya verdstour-lisens.

– Slik det ser ut akkurat no, er det ikkje eit lag med meg ved roret neste år. Sånn er situasjonen. Vi har ikkje ein sponsor for handa akkurat no, og det byrjar å bli seint, så det ser ikkje bra ut, seier Riis til avisa Ekstra Bladet.

Edvald Boasson Hagen var tilknytt det sørafrikanske laget frå 2015, men i slutten av september fekk han og resten av ryttarane beskjed om at kontraktane deira er terminerte.

Den norske sykkelveteranen har seinare vorte kopla til det britiske storlaget Ineos, som han tidlegare sykla for då laget heitte Team Sky.

Også Rasmus Fossum Tiller sykla for NTT fram til i år.

(©NPK)