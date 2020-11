Storsiger for Deila i byderbyet

sport

Valentin Castellanos skåra hat trick for heimelaget og stal mange av overskriftene, sjølv om det var andre mål som snudde kampen for laget til Deila.

Etter leiarmålet Castellano sette i det 12. minuttet vende Red Bulls kampen ved Brian White og Cristian Casseres. Gary Mackay-Steven utlikna kort tid før pause og sørgde for at laget gjekk i garderoben på 2–2.

– Vi spelte to gode omgangar i dag. Dei kom tilbake og skåra på dei to sjansane dei hadde i den første omgangen, veldig merkelege mål. Så vi fortente å utlikne før pause, og vi fortente å vinne, sa Deila på pressekonferansen etter kampen.

Fulltreff

Citys 3-2-mål kom frå kaptein Alexander Ring fem minutt etter pause og var ei perle. Finnen trekte seg inn mot Red Bulls-feltet og fyrte av ein kanon frå 20 meter som gjekk over målvakt, via tverrliggjaren og i mål. På sidelinja stod Deila med det breiaste gliset sitt.

Leiarmålet gav vertane blod på tann, og Castellanos skåra sitt andre for kvelden etter 75 minutt. Åtte minutt seinare fullbyrda han hat tricket sitt.

– Vi måtte berre gjere det same etter pause som i første omgang. Vi forsvarte oss bra og skåra nokre vakre mål. Dette gir oss meir sjølvtillit, og det gir oss trua på at når vi gjer jobben og følgjer planen vi har lagt, då er vi vanskelege å slå, sa den norske hovudtrenaren til New York City.

Kjempar for heimefordel

Sigeren i nest siste grunnseriekamp gjer at mennene til Deila framleis har ein teoretisk sjanse til å få heimekamp i første sluttspelsrunde. I så fall må dei ta seg forbi anten Columbus Crew eller Orlando City, som begge har to poeng meir og éin kamp til gode på New York-laget.

Deilas menn har gjennom grunnspelet òg kvalifisert seg for neste års Leagues Cup, som er ei turnering med åtte lag frå MLS og åtte frå mexicanske Liga MX.

New York City spelar siste kampen i grunnserien borte mot Chicago Fire kommande søndag.

Ola Kamara var einaste norske spelaren i aksjon i MLS søndag. Han vart bytt ut etter 57 minutt då DC United tapte 3–4 borte mot New England Revolution.

(©NPK)