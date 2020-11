Kommunen stengjer Øygardens utskjelte heimebane

sport

Det er Øygarden kommune som har sett ein stoppar for meir spel på den utskjelte arenaen. I helga var spelarar og leiarar i Ranheim særs kritiske til banen etter 0-0-kampen der.

– Situasjonen med graset på Ågotnes har vore godt dokumentert i media. Om det skal vere ei grasmatte her til neste år, så kan vi ikkje bruke ho meir i år. Derfor har vi forståing for at kommunen vel å stengje banen, seier dagleg leiar Trond Jetmundsen i Øygarden FK til BA.

Laget ligg heilt sist i førstedivisjon og kjemper for å unngå nedrykk. Dei må spele sine resterande tre heimekampar på ein annan arena.

Jetmundsen opplyser at kampen i kommande helg mot Tromsø blir spelt i Vestlandshallen. Det er ikkje funne ei løysing for dei to siste kampane.

