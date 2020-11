Smittetilfelle i førstedivisjon fotball – to lag i karantene, kampar utsett

sport

Osloklubben vann 3–2 på bortebane søndag. Sidan er det ifølgje Eurosport avdekt eit tilfelle av koronasmitte i ein av klubbane, og spelarane til begge klubbane er derfor sette i karantene.

Magnus Nordstrand Myntevik, leiar for NFFs medisinske råd, stadfestar overfor VG at smittetilfellet får betydning for terminlista.

– Den smitta er i isolasjon, og begge klubbar, og dessutan nærkontaktane til spelarane, er sette i karantene. No jobbar vi med smittesporing, seier han til avisa.

VG erfarer at ein Grorud-spelar fekk symptom og vart sjuk kort etter kampen på søndag.

Det er ny serierunde i førstedivisjon onsdag. Då skulle Grorud spele heime mot Strømmen, medan Stjørdals-Blink skal gjeste Sandnes Ulf. Laurdag skulle Grorud spele borte mot Jerv og Blink borte mot Strømmen. Kampane må no utsetjast.

– Spelarane kan ikkje stille på verken trening eller kamp, seier Myntevik til VG.

