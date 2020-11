sport

Tysdag møtte Solskjær pressa føre meisterligamøtet med Istanbul Basaksehir onsdag. Der vart Keanes utspel eit tema.

Den tidlegare United-kapteinen sa mellom anna etter Arsenal-kampen i helga at han trur Solskjær kjem til å få sparken som følgje av at spelarane ikkje yter bra nok. Iren frikjende nordmannen, men var hard med spelarane på Old Trafford.

– Roy har alltid vore fritalande. Eg er veldig glad for dei spelarane eg har her. Vi har ulike jobbar, og jobben hans er å meine, sa Solskjær.

– Eg lyttar alltid til Roy, men vi går vidare med ei strålande og sterk gruppe med spelarar her. Eg er sikker på at vi slår tilbake, sa kristiansundaren vidare.

Kaptein Harry Maguire tek heller ikkje særleg notis av Keanes utspel.

– Eg har ikkje sett fråsegnene. Etter eit negativt resultat tek vi ikkje negativiteten med oss inn i laget. Vi blir verande positive, sa han på pressekonferansen.

Manchester United har innleidd gruppespelet på best mogleg måte. Strake sigrar mot Paris Saint-Germain og Leipzig gir tabelltopp etter to kampar.

Onsdag er Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir motstandar i Tyrkia. Der handlar det om å halde fram den fine meisterligaforma.

– Vi har byrja veldig bra med to gode resultat. No kan vi få tre sigrar mot eit tøft lag. Det blir ei vrien oppgåve, men spelar vi opp mot vårt beste, håpar vi å få dei fire til seks poenga vi treng, sa Solskjær med tilvising til at også returmøtet med Istanbul Basasekhir er nært.

Nordmannen har tidlegare sagt at ti poeng bør halde til avansement til utslagsrundane.

(©NPK)