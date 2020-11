Lineker hyllar målkongen Ramos

sport

Lineker var på si tid ein av dei beste angrepsspelarane i verda. Han tvitra sin hyllest etter Ramos-målet tysdag.

– For ein prestasjon av Sergio Ramos. Han har no 100 mål for Real Madrid. Udiskutabelt ein av dei beste spelarane i historia. Vanskeleg å sjå for seg nokon betre enn han i posisjonen hans, skreiv Lineker på Twitter.

Ramos svarte ved å tvitre: – Takk for desse orda. Dei betyr mykje fordi dei kjem frå deg.

55 av Real-måla til Ramos har komme på headingar, 21 på straffespark, to frispark og 22 etter ope spel, ifølgje Marca.

Ved sida av 100 for Real, er Ramos oppe i 23 skåringar for det spanske landslaget.

Dette gjer han ein av dei aller mest målfarlege forsvarsspelarane i historia.

