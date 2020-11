Meisterligakaoset fortset for Mørk og Vipers – nye kampar utsette

sport

Dagleg leiar Terje Marcussen opplyser til NTB at Det europeiske handballforbundet stadfesta utsetjinga av dobbeltoppgjøret mot Metz onsdag.

– Begge kampane er utsette. Vi veit enno ikkje når dei kan bli spelte, seier han.

Oppgjera skulle vore spelte høvesvis kommande laurdag og laurdag 15. november.

Bakgrunnen for utsetjinga er det strenge karantenereglementet til norske styresmakter. Metz-spelarane ville vorte pålagde ti dagars karantene ved innreise til Noreg, og Vipers-stjernene det same ved heimkomst frå Frankrike.

Kaos

Det rår kaotiske tilstandar rundt gjennomføringa av Meisterligaen i handball. Årsaka er utfordringane viruspandemien skaper rundt reiseverksemd og gjennomføring av kampar.

Vipers har allereie fått to av kampane sine utsette som følgje av virussituasjonen, og no tyder alt på at heller ikkje i Metz-kampane kan gå som oppsett.

21. november skulle i tillegg russiske Rostov-Don ha kome til Noreg for å møte Nora Mørk & co. Akkurat no er det heller ikkje mykje som tyder på at den kampen kan gå. Det første møtet med det russiske laget er allereie utsett.

– Vi manglar fem kampar viss også Rostov-kampen blir utsett. Dei skal setjast inn i eit allereie tettpakka kampprogram etter jul. Eg skjønner ikkje heilt korleis ein skal få det til, seier Terje Marcussen.

Store utfordringar

Trenar Ole Gustav Gjekstad har vore inne på det same overfor NTB.

– Vi kan få ei utfordring om vi må ta igjen seks–sju kampar. Det kan bli trongt med tid, sa han nyleg.

Kristiansand-klubben lanserte nyleg moglegheita for å gjennomføre kampane mot nemnde Rostov-Don på dansk jord, all den tid danske karantenereglar er mindre strenge enn dei norske. Det sa den russiske klubben nei til.

Vipers har teke sju poeng på sine fire første kampar i Meisterligaen i haust. Gruppespelet er ein liten maraton med 14 kampar for kvart lag. Etter dette kjem ein cup før sluttspelet, Final4-helgen i Budapest, i slutten av mai. Der deltek fire lag.

Klubbhandballen tek i tillegg EM-pause frå 23. november. Det bidreg òg til å gjere terminlista tettpakka.

