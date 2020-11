sport

Skiskyttarane skal berre konkurrere i finske Kontiolahti og Hochfilzen i Austerrike i verdscupen før jul. Det blir to rennhelgar på kvar stad. Det er ei løysing Thingnes Bø applauderer.

– Ja. Det har vore bra at dei har teke omsyn. Eg har eigentleg sett på det som litt problematisk om vi skulle følgt vanleg program med ei veke på kvar plass når det elles er tilrådd ikkje å reise så mykje, spesielt til utlandet, seier 27-åringen til NTB.

Verdscupsesongen i langrenn har eit anna program. Den vil følgje noko nær eit vanleg program. Etter start i finske Ruka skal Therese Johaug og co. til Lillehammer, Davos og Dresden før jul.

FIS-kritikk

Thingnes Bøs svenske kollega Sebastian Samuelsson uttalte førre veke at Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukkar auga for utfordringane som kjem med koronapandemien med programmet sitt.

– Eg trur ikkje dei kjem til å halde på dette (den ordinære terminlista), og om dei gjer det, kjennest det uansvarleg viss eg skal vere ærleg. Der har IBU vore mykje, mykje smartare, sa Samuelsson til nyheitsbyrået TT.

Thingnes Bø på si side ville følt seg trygg om han var langrennsløpar.

– Eg trur alle er i trygge hender. Eg hadde stolt på at opplegget til FIS er bra nok. Det håpar eg og trur det er.

– Ekstremt fokusert

Thingnes Bø er samtidig spent på å sjå korleis sesongen utfoldar seg.

– No når smitten generelt i Europa ser ut til å ta seg opp, blir det spennande å sjå kva det betyr for sesongen vår og skirenna våre. Vi har lenge hatt håp om at vinteridretten kan gå klar for korona, og at det dessverre gjekk ut over sommaridrettane. No kan det sjå ut til at det blir vanskeleg, men det hjelper at vi er fleire veker på same stad, seier den regjerande vinnaren av verdscupen samanlagt.

Thingnes Bø erkjenner at det blir brukt mykje tid på å tenkje på korleis ein skal halde seg fri for koronasmitte.

– Eg merkar berre at når vi skal ut og reise i Europa, må ein vere ekstremt fokusert frå døra heimanfrå til vi sit i bilen på veg til vårt eige hotell. Eg veit kor lett det kan smitte. Er vi litt ufokusert og tek i eit handtak med smitte på, er vi køyrde.

Før jul

I Kontiolahti 28. og 29. november skal Thingnes Bø og co. bryne seg på normaldistanse og sprint. 3. til 6. desember blir det sprint, jaktstart og stafett same stad.

I Austerrike og Hochfilzen vil første helga 11. til 13. desember innehalde sprint, jaktstart og stafett, medan siste helga før jul vil ha sprint, jaktstart og stafett.

