Avklaring rundt handball-EM og Lillehammer-renn i det blå

Torsdag presenterte regjeringa nye innstrammingar som blir sett i verk som følgje av auken i smittetilfelle den siste tida. Fleire av tilrådingane ramma idretten nasjonalt og lokalt.

Samtidig er det ikkje avklart om smittesituasjonen og grepa som no blir tekne vil påverke gjennomføringa av handball-EM og verdscupen på ski i Lillehammer neste månad.

– Vi jobbar framleis med dette. Det handlar òg om at det er ein føresetnad for desse arrangementa at dei har protokollar for gjennomføring som er gode nok. Dei er til vurdering hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som ikkje har gjort ein endeleg konklusjon, seier helseminister Bent Høie.

Vurderer signaleffekten

– Veit du kor lang tid det vil ta å konkludere?

– Dette må avklarast om ikkje så veldig lang tid, så dette er noko det blir jobba mykje med, svarer statsråden.

– Trur du det kan komme til veka?

– Eg vil ikkje gi noko tidspunkt for dette.

På spørsmål frå NTB om det å løyve unntak vil vere eit godt signal å sende, når ein tenkjer på at Noreg akkurat no har mykje importsmitte, svarer helseministeren:

– Det er noko av det vi må vurdere og sjå på heilskapen i.

Uavklart

I Kulturdepartementet blir det òg jobba med problematikken rundt handball-EM og verdscupen på ski. Nøyaktig når konklusjonen kan finne stad, veit ein heller ikkje der.

«Sammen med helsemyndighetene har vi dette til vurdering, per nå kan vi ikke si nøyaktig når dette vil bli avklart», skriv departementet til NTB torsdag.

Det blir kravd eit unntak frå dei strenge norske smittevernreglane for at både handball-EM og verdscupen på Lillehammer skal kunne avviklast.

EM-sluttspelet for kvinner skal etter planen gå frå 3. til 20. desember. Må Noreg seie nei, tek Danmark høgst sannsynleg over resten av EM og blir åleine-arrangør.

Verdscupen på Lillehammer går 4. til 6. desember. Både langrennsløparane, kombinertløparane og kvinnehopparane skal konkurrere der.

