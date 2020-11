Bergets sjef virussmitta – mistar mogleg gullfeiring

sport

Det stadfestar den svenske fotballklubben på nettsidene sine.

Malmö har ei luke på ti poeng til forfølgjarane i Allsvenskan når fire serierundar står att. Med siger mot Sirius søndag kan gullfeiringa starte. Det blir i så fall utan den danske trenaren deira.

Dahl Tomasson skal ha fått symptom på viruset under treninga på tysdag. No er han sett i isolasjon heime inntil han er symptomfri.

Dermed skal assistenttrenar Daniel Bäckström leie Jo Inge Berget & co. i kampen på søndag.

– Det er utruleg trist at eg ikkje kan vere saman med laget på kampen søndag, men eg trur på at staben og spelarane vil gjennomføre kampen på best mogleg måte, seier trenarprofilen Dahl Tomasson.

Han var tidlegare assistenten til Åge Hareide på det danske landslaget.

(©NPK)