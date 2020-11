Dette inneber smittegrepet til regjeringa for idretten

sport

Det vart klart då statsminister Erna Solberg (H) torsdag presenterte grepa som no blir tekne i lys av auken i smittetilfelle den siste tida.

Råda som omfattar idretten er i tråd med dei tilrådingane Helsedirektoratet har gitt regjeringa i lys av smitteutviklinga.

Regjeringa set no ei nasjonal grense på 50 personar på innandørs arrangement utan fastmonterte sete. Det gjeld mellom anna idrettsarrangement i hallidrettar, opplyste statsministeren torsdag.

– Det vil redusere den samla mobiliteten og dermed smittefaren, sa Solberg.

I regionar med stort smittetrykk blir det i tillegg tilrådd å innføre to meter avstand ved innandørs fysisk aktivitet. Det vil påverke idretten.

Fase-inndeling

Regjeringa gir òg kommunar med mykje smitte råd som omfattar breidde- og barneidretten. Det blir tilrådd at breiddeidretten for vaksne over 20 år i idrettar med nærkontakt igjen blir stengde ned, og at også aktiviteten for dei under 20 år blir vurdert stansa der smittetrykket er høgt.

Så seint som 12. oktober vart det opna for at dei delane av breiddeidretten som er definerte under «fase éin» kunne starte normal treningsaktivitet. Regjeringa reverserer ikkje den avgjerda på nasjonalt plan, men viser i staden til at grep kan takast lokalt.

I utgangspunktet skulle opning av «fase to» blir vurdert i månadsskiftet oktober/november, men det er openbert sett på vent.

Idretten har sjølv prioritert gjenopninga av breiddeidretten inn i fire ulike fasar. Faseplanen gjeld berre trening. Det har ikkje vore opna for kampaktivitet i breiddeidretten sidan landet vart stengt ned i mars.

Tilrår stengde idrettshallar

Som eit lokalt tiltak der det er mykje smitte, tilrår regjeringa i tillegg stenging av idrettshallar, opplyste statsministeren i forklaringa på torsdag i Stortinget.

Det same gjeld lokale treningssenter.

Det var ved midnatt torsdag registrert 22.575 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal. Det var ein auke på 620 melde tilfelle siste døgnet.

Dei siste to dagane er auken på 1.237 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

