Foden tilbake i England-troppen – Greenwood framleis ute

Det var under samlinga i september at Foden (20) og Manchester United-spissen Greenwood (19) dumma seg ut. Dei to landslagsdebutantane fekk besøk av to islandske kvinner på laghotellet i Reykjavik, noko som var eit brot på både på reglementet i landslaget og det islandske pandemi-regelverket.

Duoen vart kasta ut av troppen, og dei vart ikkje tekne ut til dei førre landskampane i oktober. Men til novembersamlinga er Foden henta inn av landslagssjef Gareth Southgate.

– Først og fremst ser vi på balansen i troppen når det gjeld posisjonar. Phil har spelt ganske mykje fotball for klubben sin i det siste, medan Mason har fått mindre speletid i United, sa Southgate då han torsdag presenterte troppen.

– Dei to er ikkje eit par. Dei er individuelle spelarar med sine eigne evner og talent, poengterte England-sjefen.

Solskjær-prat

Han sa òg at han har snakka med United-manager Ole Gunnar Solskjær om Greenwood, som hamna i utanomsportsleg trøbbel to gonger over nokre dagar i september. Det siste tilfellet gjaldt ein video der han inhalerte lystgass, også kjent som «hippy crack».

– Eg har hatt ein god prat med Ole om utviklinga hans. Eg føler det er betre at han held seg i klubben akkurat no og utviklar seg over dei neste månadene, seier Southgate.

Han presiserer samtidig at han ser Island-episoden som eit unnagjort kapittel, og at hotellbesøket ikkje har hatt konsekvensar for uttaket på torsdag.

– Det som skjedde i september, er ferdig. Dei var begge tilgjengeleg for å bli plukka ut, og begge kjem til å bli veldig gode spelarar. Det er det ingen tvil om.

England speler landskamp heime mot Irland torsdag neste veke. Deretter ventar nasjonsligakampar mot Belgia (b) og Island (h).

