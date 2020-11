Fotballfans håpar på billegare fotball under nedstenging i England

sport

Sjølv om statsminister Boris Johnson tek i bruk drastiske verkemiddel for å få ned ein tilnærma ukontrollert koronasmitte i England, kjem fotballen til å halde fram med å rulle. Men utan tilskodarar.

Etter førre nedstenging innførte Premier League-klubbane ein «pay per view»-ordning for kampar som ikkje inngår i dei ordinære pakkane til TV-distributørane. Dette skulle i noka grad kompensere for bortfall av tilskodarinntekter og samtidig auke TV-tilbodet når folk ikkje kunne komme seg ut for å sjå kampane på stadion.

Fotballfans har reagert kraftig på at klubbane sette prisen til 180 kroner per kamp, og mange meiner klubbane skor seg på koronapandemien. Sjølv om einingsprisen er høg, kompenserer han likevel langt ifrå dei tapte inntektene klubbane har. I gjennomsnitt har kampane 39.000 sjåarar og klubbane deler inntektene mellom seg.

Når toppane i Premier League-klubbane møtest torsdag kjem dei høgst sannsynleg til å bli samde om å kutte prisen. Forslaga varierer frå kutt til 120 per kamp, halvering av prisen eller å gjere eit avgrensa tal kampar tilgjengeleg på opne TV-kanalar.

Representantar for engelske fotballtilhengjarar seier til Daily Mail at dei vil vere nøgd om prisen blir justert ned til eit «rimeleg» nivå.

(©NPK)