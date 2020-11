Kommunen diskuterte Beito-opninga – gav grønt lys med atterhald for Johaug & co.

sport

Sesongopninga for skiskyttarane må avlysast eller flyttast frå Sjusjøen etter at lokale helsestyresmakter ikkje vurderte det som forsvarleg å sleppe opp for eit så stort idrettsarrangement i Ringsaker kommune no.

Tysdag møttest helseleiinga i Øystre Slidre kommune for å gjere ei oppdatert vurdering rundt langrennsopninga. Konklusjonen vart positiv for Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og resten av den nasjonale eliten.

«Med bakgrunn i dagens smittesituasjon i vårt nærområde samt gjeldende nasjonale føringer for denne type arrangementer, er Øystre Slidre kommune sin vurdering at Beitosprinten 2020 kan gjennomføres som planlagt», skriv kommunalsjef for helse og omsorg Steinar Nybråten i vurderinga NTB har fått formidla.

Smittevernplan

Nybråten opplyser vidare at vurderinga til kommunen gjeld så lenge det ikkje kjem nye nasjonale pålegg eller føringar som er til hinder for gjennomføringa av dei planlagde skirenna.

Vesentlege endringar i det lokale smittetrykket kan òg føre til at situasjonen må vurderast på nytt. Akkurat no er det ikkje registrert smitta av covid-19 i Øystre Slidre.

Arrangørane av langrennsopninga på Beitostølen har jobba intenst for å leggje til rette for at årets arrangement kan gå som planlagt. Det er mellom anna utarbeidd omfattande smittevernreglar for arrangementet.

Det siste er ein av fleire faktorar som bidreg til at helseleiinga per no har gitt grønt lys for gjennomføring. Kommunen skriv at smittevernplanen arrangøren har framlagt inneheld tiltak som sikrar smittevernet under arrangementet på ein svært god måte.

Utan publikum

Ingen tilskodarar blir sleppte inn under årets utgåve av Beitosprinten. Klart er det òg at det ikkje blir opna for utanlandsk deltaking i renna. Oppdeling av stadionområdet i tre ulike kohortar er eit anna grep for å forhindre smittespreiing.

Therese Johaug og resten av langrennseliten skal etter planen konkurrere på Beitostølen frå 20. til 22. november.

Renndagane blir innleidde med sprint fredag, før det skal gåast 10 og 15 kilometer klassisk laurdag. Søndag står same distansar i fri teknikk på programmet.

Også kombinertløparane skal konkurrere på Beitostølen laurdag 21. og søndag 22. november.

