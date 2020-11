Norsk travstjerne i millionkamp – blir samanlikna med Dæhlie og Northug

sport

Pengane blir fordelte på elleve såkalla Gruppe 1-løp i det som heiter Vintermeetinget, travets Champions League. Travfesten kulminerer med dei største og tøffaste travløpa i verda, Prix d'Amérique, 31. januar.

To trønderar er med i den kampen. Looking Superb vart toar i 2019, men har slite etterpå og leitar framleis etter toppforma. Moni Viking er nykommaren som i år har teke steget opp i europaeliten etter siger i dei to største stayerløpa i Norden, dei legendariske storløpa Harper Hanovers Lopp på Solvalla og Åby Stora Pris i Göteborg.

Berre i dei to løpa åleine vann hesten 2,4 millionar kroner. Ekstremt bra av ein hest som er oppdretta, eigd og trena av ein amatør frå Trøndelag.

Kjøper spisskompetanse

– Moni Viking var eit talent frå dag éin. Mengdetreninga får han hos meg, men for å få ut det ypparste av hesten har eg nytta trenarar som Frode Hamre, svenske Björn Goop og franske Pierre Vercruysse. Dei har spisskompetansen på dei ørsmå detaljane som skil hestane på dette nivået, seier eigar Jan Lyng til Equus.

22. november gjer Moni Viking den første starten sin på koksgrusen på travbanen Vincennes i Paris. Då blir den første av dei såkalla B-løpa køyrt. Fire i talet, og der dei tre første hestane får plass i Prix d'Amérique.

For Lyng er det ikkje nok berre å vere med. Han ønskjer å kjempe om førstepremiane. I kvalløpa er det 450.000 kroner, i Prix d'Amérique er det ti gonger meir!

– Å få vere med i Prix d'Amérique er stort, men skal eg vere med, så må det vere med ein hest som er god nok til å kjempe i toppen. Det synest eg Moni Viking har ei moglegheit til. Hestar har ingen motivasjon, men oppgåva mi er å få dei til å yte maks sjølv om kroppen gjer vondt og hovudet seier nei, seier Lyng.

– Bjørn Dæhlie og Petter Northug er to døme på tobeinte utøvarar som klarte å overvinne smerte- og mjølkesyregrense. Moni Viking er den hesten eg har hatt som er mest lik dei. Han gir seg ikkje uansett, held trønderen fram om 7-åringen som allereie har travet inn 5,7 millionar og sett to verdsrekordar.

Konge på borga

I løpet av fire vintermånader kan det bli mykje meir for hesten som skal køyrast av franske Pierre Vercruysse og står oppstallet på Grosbois i utkanten av Paris. Der er han konge på ei av borgene som utgjer det største treningssenteret i verda. Så står det att å sjå om han òg blir konge i løpsbanen dei komande vekene.

