Verdscupen i nordiske greiner: Lillehammer-avgjerd neste veke

Skiforbundet hadde opphavlege frist til torsdag med å gi beskjed til Det internasjonale skiforbundet (FIS) om Noreg er i stand til å arrangere renna i samsvar med oppsett terminliste.

– Vi jobbar framleis med løysingar og har veldig godt samarbeid med helsestyresmaktene om det, og så har vi alle høyrt at det har vore ein ny pressekonferanse i dag. Derfor har vi flytta litt på dei endelege avgjerdene til over helga, slik at vi får gjort dei nødvendige tilpassingane i samråd med helsestyresmaktene, seier Ingvild Bretten Berg til NTB.

Bretten Berg er generalsekretær i Skiforbundet.

– Det betyr at intensjonen framleis er at det skal bli verdscuprenn på Lillehammer?

– Ja. Eg må referere til det helseministeren sjølv har sagt i dag at vi jobbar med å finne løysingar, så svaret på det er ja.

– Kva seier FIS om at de har utsett fristen?

– Vi har sagt til FIS at vi kjem med ei avgjerd i neste veke, og at vi skal konkludere så tidleg som vi kan. Men vi treng tida til neste veke. Alle er interesserte i at vi får til dette, og det gjeld òg FIS. Vi tilpassar oss kvarandre som best vi kan både med tanke på situasjonen her i Noreg og rundt omkring i Europa.

Beito

Helseminister Høie uttalte dette om situasjonen tidlegare torsdag etter pressekonferansen til regjeringa i torsdag. Då inkluderte han òg handball-EM i Trondheim i svaret.

– Vi jobbar framleis med dette. Det handlar òg om at det er ein føresetnad for desse arrangementa at dei har protokollar for gjennomføring som er gode nok. Dei er til vurdering hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som ikkje har gjort ein endeleg konklusjon, sa helseminister Bent Høie.

To veker før dei planlagde verdscuprenna på Beitostølen er det nasjonal langrennsopning på Beitostølen. Der har helseleiinga i Øystre Slidre sagt ja til at arrangementet kan gå som oppsett.

– Vi har hatt ein lang og god dialog med kommunelegen i Øystre Slidre, og har lagt til grunn ein smittevernkontroll til gjennomføringa av arrangementa. Vi jobbar med det som utgangspunkt framleis, og har ikkje fått andre signal enn det.

Andre omsyn

Norges Skiskytterforbund har avlyst den nasjonale sesongstarten sin. Dei meiner det ikkje er tilrådeleg å arrangere konkurransane slik situasjonen er akkurat no.

– Eg kjenner ikkje bakgrunnen til avgjerda gjort av Norges Skiskytterforbund. Utgangspunktet vårt er at vi jobbar i god dialog med sentrale smittevernstyresmakter om verdscupen og lokale smittevernstyresmakter om Beitostølen. Vi har veldig god dialog med alle rundt oss, både lokale styresmakter i Lillehammer, Øystre Slidre, sentrale styresmakter og FIS. Vi jobbar med alle for å finne dei gode løysingane, og så får vi nok eit svar i neste veke kva som skjer med verdscuprenna i Lillehammer, seier Bretten Berg.

