Bergen forbyr breiddeidrett – skjermar barneidretten

sport

Byrådsleiar Roger Valhammer (A) presenterte ei lang rekkje innstrammingar som også råkar idretten i byen.

Breiddeidretten for vaksne over 20 år blir forboden. I tillegg blir treningssenter, idrettshallar, symjehallar og lokale for tilsvarande aktivitetar halde stengt.

«Bestemmelsen omfatter ikke individuell fysisk trening», skriv kommunen.

Tiltaka er i tråd med dei tilrådingane Helsedirektoratet la fram tidlegare denne veka. Der heitte det òg at område med høgt smittetrykk bør vurdere å stengje ned barne- og ungdomsidretten.

Det grepet tek ikkje Bergen kommune i denne omgangen.

«Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke», skriv leiinga.

Fredag vart det opplyst om 103 nye smittetilfelle i Bergen siste døgn. Det var ein klar auke frå dagen før.

