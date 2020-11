Fotballforbundet avlyser aldersbestemte landslagssamlingar – inkludert U21

sport

Norges Fotballforbund melder på nettstaden sin at bortekampen til U21-landslaget mot Gibraltar neste fredag ikkje vil bli spelt.

– Vi vurderer det som auka helserisiko å reise til Gibraltar no, og kan heller ikkje setje oss i ein situasjon som kan auke risikoen for at vi ikkje kan gjennomføre toppligaene våre, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Noreg var utan sjanse til avansement i U21-kvalifiseringa. Tidlegare vart det klart at den utsette heimekampen mot Kviterussland, som var flytta til tysdag 18. november, ikkje vil bli spelt.

– Vi ville spele han, men det blir ikkje noko av. Då tjuvstartar vi med neste kull no, sa landslagstrenar Leif Gunnar Smerud då han måndag offentleggjorde ein tropp beståande hovudsakleg av spelarar frå årgangane 2000 og 2001.

Han ville nytte bortekampen mot Gibraltar til å gi det nye U21-kullet ein flygande start. Avlysinga betyr at spelarane i neste U21-kull må vente på den første samlinga og kampen sin.

Landslaga for J15, G15, J16, G16, J17 og J19 hadde òg planlagde samlingar i november.

– Smittesituasjonen både i Noreg og resten av Europa har vorte verre den siste tida, og vi har teke omsyn til rådet frå regjeringa om å avgrense reising. Vi ønskjer å ta delen vår av ansvaret og utset dermed alle tiltak for aldersbestemde landslag sidan desse krev utstrekt reising, seier Bjerketvedt.

– I tillegg blir utsett ei rekkje andre møte og arrangement.

(©NPK)