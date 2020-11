Maradona blir verande på sjukehus etter komplikasjonar – legane dansa

sport

Kirurgen sa onsdag at inngrepet var vellykka. Det skal ikkje vere snakk om nevrologiske komplikasjonar, men Maradona må framleis bli på sjukehus i fleire dagar. Operasjonen varte i 80 minutt.

– Vi såg at det var ein fase etter operasjonane der Diego var forvirra, seier den personlege legen hans Leopoldo Luque, som utførte operasjonen.

Han la til at det er nødvendig med behandling i nokre dagar til. Ifølgje terapeutane viser Maradona symptom på abstinensar, og kanskje kan det kome av hans historie med dop og alkoholmisbruk. Maradona skal ikkje ha vore avhengig av kokain på fleire år, men er visstnok framleis glad i det sterke.

– Maradona er «enig» i diagnosen og synest det er greitt å vere på sjukehuset ei stund til, sa Luque.

Dans

Stemninga var god då Luque hadde pressekonferanse utanfor klinikken i Buenos Aires.

– Diego har det bra. CT'ein viste at det går fint med han. Vi dansa til og med då resultatet av prøvene var klare. Ja, vi dansa! sa legen.

Tidlegare på dagen vart det kjent at Maradona både var i stand til å gå og snakke. og legane var nøgde med framgangen til den tidlegare fotballhelten og fotballikonet i nasjonen.

Maradonas helsesituasjon har engasjert svært mange i Argentina. Han vart lagd inn på sjukehuset måndag etter at han ikkje hadde følt seg bra. Folk rundt han fortel at Maradona hadde oppført seg merkeleg og at han viste teikn på depresjon. Han skal til stadigheit ha snakka om at han sakna mange av dei avdøde slektningane sine.

Fans

Fans har flokka seg rundt den private klinikken i La Plata i dagane som han har vore innlagd. Dei har hengt opp banner med støttande beskjedar til ein av dei beste fotballspelarane gjennom alle tider.

Maradona vart 60 år sist fredag. Han er for tida sjeftrenar i klubben Gimnasia som speler i toppdivisjon i Argentina og held til ein kort køyretur sør for den argentinske hovudstaden.

