Ny virussmell for handball-EM: – Situasjonen er utan tvil alvorleg

Det er Danmarks Håndballforbund (DHF) som melder om situasjonen som har oppstått rundt Frederikshavns rolle i arrangementet i desember.

Årsaka til at byen ikkje lenger kan nyttast som kamparrangør, er at danske styresmakter torsdag vedtok full nedstenging av sju nordjyske kommunar som følgje av smitteauken i den siste tida.

I utgangspunktet skulle det vore spelt seks kampar i EM-gruppe A i Arena Nord i Frederikshavn. Oppgjera skulle gått 3., 5. og 7. desember.

No har Håndballforbundet i Danmark starta jakta på ein annan by som kan stå ansvarleg for dei aktuelle kampane.

Blir jobba på spreng

– Vi er først og fremst leie for at vi må droppe Frederikshavn som vert, for vi har eit fantastisk samarbeid med byen og dei gode folka i Arena Nord. Eg er likevel overtydd om at kan lukkast med å finne ein ny vertsby, seier handballpresident Per Bertelsen i ei fråsegn.

– Situasjonen er utan tvil alvorleg, og det blir krevjande for oss alle, men vi har nokre dyktige medarbeidarar og uunnverlege frivillige, så vi skal nok løyse oppgåva, legg han til.

Noreg og Danmark har saman arrangøransvar for EM i desember. Også på norsk side er det utfordringar. Håndballforbundet ventar framleis på svar frå helsestyresmaktene med omsyn til om det blir gitt unntak frå dei nasjonale karanteneavgjerdene.

Det er ein føresetnad for at meisterskapen kan bli avvikla. Torsdag sa helseminister Bent Høie til NTB at det blir jobba på spreng med å vurdere smittevernprotokollane som finst.

– Dette må avklarast om ikkje så veldig lang tid, så dette er noko det blir jobba mykje med, sa han.

Stor uvisse

Til den danske storavisa BT opplyser handballpresident Kåre Geir Lio at det fredag skal haldast eit møte mellom generalsekretærane i det danske og norske forbundet. Der deltek òg Det europeiske handballforbundet.

Der skal utviklinga i den siste tida diskuterast.

– Eg trur ikkje vi kjem fram til ei endeleg avgjerd i dag, seier Lio.

Han opplyser vidare at det måndag skal haldast eit møte med norske styresmakter om situasjonen rundt handball-EM.

Kva avgjerd ein endar på rundt meisterskapen, veit han ikkje.

– Det er jo eit spørsmål vi ikkje kan svare på. Vi må gjere desse vurderingane, og det trur eg vi får gjort innan tysdag, trur eg. Deretter må vi sjå på kva som er fornuftig, seier Lio.

Torsdagens nedstenging på Jylland kjem som følgje av at danske styresmakter vil forhindre ytterlegare spreiing av koronasmitte frå mink. Ein mutert variant av viruset er den siste tida påvist, og det blir frykta at denne varianten er motstandsdyktig mot antistoff.

Dermed vil ein eventuell koronavaksine kunne verke dårlegare mot det muterte viruset. Viruset er påvist hos fleire menneske.

EM-sluttspelet for kvinner skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember.

