Oslo stengjer breiddeidretten og avgrensar barneidretten

I tillegg blir stengde treningssenter og symjehallar. Det blir òg innført avgrensingar i idrettsaktiviteten for barn og ungdom. Det er lov med trening viss avstand blir halden i tråd med smittevernreglane, men det blir ikkje lov med cupar og turneringar.

Oslo kommune innfører det dei kallar ei sosial nedstenging av samfunnet. Dei nye tiltaka tiltrer frå midnatt måndag og varer i tre veker framover.

– Vi har jobba intenst det siste døgnet for å vurdere kva tiltak som er mest tilpassa situasjonen her i byen vår. Vi må gjere det som er nødvendig for å få ned den ein sosiale kontakten. Vi treng eit krafttak mot smittespreiinga. Alle tiltaka vi innfører i dag er baserte på råd frå Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringa, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) fredag.

