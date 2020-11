Solskjær: – Ventar aldri noko anna enn kritikk

sport

Solskjær vart konfrontert med at det blir stilt spørsmål rundt både han og United-spelarane då han fredag heldt pressekonferanse føre bortekampen på Goodison Park.

Det er slikt som følgjer med managerjobben i ein av dei største fotballklubbane i verda, fastslo nordmannen.

– Det er krav til spelarar, manager og trenarar i Manchester United. Vi er i den beste og største klubben i verda. Då ventar du ikkje noko anna ein kritikk, sa Solskjær og heldt fram:

– Det handlar om korleis du handterer det. Det eg har sett frå gutane er at dei har vore veldig fokuserte sidan vi kom tilbake (frå Tyrkia).

Såra

Det blir ikkje all verdas tid til omstilling mellom kampane i det svært hektiske haustprogrammet. United-laget landa i Manchester torsdag morgon etter bortekampen i Istanbul. Laurdag føremiddag står Everton på motsett banehalvdel.

– I går vart ein dag med slitne hovud og bein. Vi kunne ikkje gjere stort. Men i dag har vore ein bra og, for ein gongs skuld, solfylt dag i Manchester, og gutane er klare for å slå tilbake. Vi er alle såra, og det er aldri gøy når du taper to kampar på rad. Men du må reagere på det, sa United-sjefen.

Han understreka fleire gonger at han trur på spelarane sine. Fleire av dei har vorte skulda for å ikkje ha lidenskap nok når dei spelar.

– Tidene no er forskjellige og merkelege. Fotballen er ikkje den same utan fans, og ingen har tidlegare vore i situasjonen som spelarane er i no, med uvisse på grunn av pandemien og mange kampar. Det er lett å sitje heime og tru at fotballen er den same. Men vi må passe på spelarane og ta vare på dei. Det er noko eg tenkjer mykje på.

– Eg trur definitivt på desse gutane, og eg er sikker på at dei kjem tilbake og viser kor mykje dei bryr seg.

Ligg tynt an?

Dei nylege tapa og Uniteds elendige heimestatistikk i ligaen i haust (0-1-3) har ført til stadige spekulasjonar om at Solskjær kan få sparken. At tidlegare Tottenham-manager Mauricio Pochettino nyleg melde seg klar for å jobbe igjen, har ikkje dempa rykteflaumen.

På pressekonferansen fekk Solskjær spørsmål om han framleis har trua på at han kan oppnå suksess som United-sjef.

– Ja. Kvifor skulle eg ikkje det? Om ikkje eg trur på mine eigne kvalitetar, og på spelaranes og kvalitetane på støtteapparatet, kven skal gjere det då? Eg ser ikkje på eitt eller to resultat og fell saman som eit korthus. Det er opp- og nedturar i fotballen, og du må tru på deg sjølv og spelarane.

