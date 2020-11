Ventura i teten etter sterk runde i Houston – vart stoppa av kveldsmørket

sport

Ventura rakk å bli ferdig med 16 av dei 18 hola han skulle gå før lysforholda vart så dårlege at runden vart stansa. Han må gå dei to siste hola fredag. Nordmannen er eitt slag under par.

Han er dermed berre eitt slag bak ein delt åttandeplass, og to slag bak ein delt andreplass. Den sterke runden fekk han trass i ein lei start. Etter bogey på hol 1 og 3 hadde Ventura kome skeivt ut. Han redda seg inn med birdie på hol 8 og 9, før ein birdie på det 13. holet gjorde at han er eitt slag under par.

Viktor Hovland ligg eitt slag bak Ventura, og er på delt 29.-plass etter å ha fullført opningsrunden sin på par.

Turneringa i Houston blir den siste på ei stund for Hovland og Ventura. Dei er ikkje kvalifiserte til neste vekes US Masters i Augusta, Georgia.

(©NPK)