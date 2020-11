EM-troppen blir offentleggjord tysdag: Skadegjengen på veg tilbake

sport

– Eg er litt uviss på om han tek ut 16 eller til dømes 20 spelarar. Status for Malin Aune og Silje Waade trur eg er noko uklart etter skadar. Det kan vere at utsiktene for desse er ganske bra med tanke på EM-spel. Det veit Thorir meir om enn meg, seier TV 2s handballekspert.

Troppen på 16 spelarar blir melde inn kort tid før EM-opninga 3. desember. Svele er sikker på at det blir minst fem «nygamle» spelarar inn, målt mot VM i fjor.

– Katrine Lunde, Veronica Kristiansen, Nora Mørk, Marit Malm Frafjord og Henny Ella Reistad bør vere heilt trygge, seier han.

Desse var uaktuelle på grunn av skadar då Noreg vart nummer fire i verdsmeisterskapen for eit snautt år sidan.

Ønsker Breistøl

Dette er troppen Svele ville gått for:

Målvakter: Silje Solberg (Györ), Lunde (Vipers).

Utespelarar: Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Reistad (Vipers), Mørk (Vipers), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Malin Aune (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Frafjord (Esbjerg) og Kristine Breistøl (Esbjerg).

Dei mest aktuelle andre er: Målvakt Emily Stang Sando (Bietigheim), Amanda Kurtovic (Györ), Marta Tomac (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast) og Waade.

– Breistøl er ein spelar som kan banke inn mål frå ti meter om det trengst. Derfor ville eg hatt med henne. Skogrand kan spele i fleire posisjonar og er òg god i forsvar, seier Svele.

Endringar

EM-laga kan gjere maksimalt seks byte under meisterskapen, to i kvar fase.

På grunn av koronapandemien er det òg opna for å gjere endringar i troppen dersom spelarar gir frå seg positiv virustest. Berre mannskap i grunntroppen på 35 spelarar er aktuelle.

Noreg spelar tre kampar i Bergen veka før EM-opninga.

(©NPK)