Grorud kan trene felles frå torsdag

Det opplyser fotballklubben i ei pressemelding måndag ettermiddag. Grorud fekk påvist eitt tilfelle av koronavirus i starten av førre veke. Sidan har alle spelarane testa negativt.

– Eg er veldig glad for at alle testa negativt. Det betyr at den strenge protokollen vi har levd under sidan seriestart i juli, verkar, seier dagleg leiar Jon Ole Reinhardsen i Grorud IL.

To av kampane til laget vart utsette som følgje av den positive testen. Dermed skal Grorud spele fem kampar på to veker frå kommande søndag. Første kamp blir spelt heime mot Raufoss.

– Det er viktig at vi treffer på dei tre treningane vi har før det brakar laus. Vi må trene med god nok intensitet for å bli klare til kamp, seier trenar Eirik Kjønø, som også legg til at spelarane har trena godt i karanteneperioden.

