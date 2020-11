Lagerbäck held framleis moglegheita open for Ajer-spel

sport

Det sa landslagssjef Lars Lagerbäck på ein digital pressekonferanse måndag. Celtic-forsvarar Ajer slo opp ein lyskeskade frå tidlegare i haust i ein kamp mot Motherwell søndag.

Etterpå slo Celtic-manager Neil Lennon langt på veg fast at Ajer ikkje kunne spele landskampane som no ventar.

– Vi veit ikkje sikkert. Vi har berre hatt munnleg kontakt hittil. Vi veit ikkje kor alvorleg det er. Han er ikkje heilt negativ sjølv, men kunne ikkje spelt kamp i dag i alle fall, sa Lagerbäck på spørsmål frå NTB.

Skadeflaum

Det haglar med skadar rundt om i fotballverda. Det tette kamprogrammet som følgje av sesongomlegginga etter pandemien, ser ut til å slå inn for fullt.

Det merkar òg Lagerbäck før dei to viktige bortekampane i Uefas nasjonsliga.

– Det er jo ikkje positivt at ein del spelarar er hardt belasta og ein del skadar kjem. Det er to alternativ vi har i dei rådande omstenda. Anten spelar ein tre kampar på kort tid òg for landslaget, eller så avlyser ein, sa Lagerbäck.

Ute

Noreg speler mot Israel (heime onsdag), Romania (borte søndag) og Austerrike (borte neste onsdag) på åtte dagar.

Lagerbäck har fått fleire forfall til samlinga. Det gjeld mellom anna forsvararane Birger Meling og Stian Gregersen.

I tillegg har Tore Reginiussen gitt seg på landslaget. Han og Ajer var Lagerbäcks val i den viktigaste kampen i haust, heime mot Serbia i EM-omspelet. Den tapte Noreg 1–2 etter ekstraomgangar.

