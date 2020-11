Schmeichel om koronaramma landskamp: – Eg håpar dei tek til fornufta

sport

Dei utvida koronarestriksjonane i Storbritannia for folk som reiser til og frå Danmark, har tvinga Danmark, Island og Sverige til å hente inn nye spelarar til dei kommande landskampane.

Det dreier seg om sju danskar og fem svenskar som no blir utelatne frå troppane til kampen mellom Danmark og Sverige på Brøndby stadion.

Også Danmarks heimekamp mot Island i nasjonsligaen 15. november står i fare for spelarane som bur på balløya. Og Island skal møte England på Wembley tre dagar seinare. Ifølgje Sky Sports kan uvissa rundt den kampen vare heilt til kampen mellom Danmark og Island er spelt.

Danmarks tredje landskamp denne perioden er borte mot Belgia, som akkurat no ikkje er påverka av dei nye reglane.

Den danske målvakta Kasper Schmeichel er ikkje nøgd med at avgjerda til britiske styresmakter går ut over landskampar.

– Det er politikk. Eg synest ikkje det har så mykje med vitskap å gjere, seier Schmeichel til Sky Sports.

– Regjeringa har teke ei avgjerd for no. Eg håpar dei tek til fornufta og ser at vi er veldig verna og i ein boble. Vi blir testa heile tida. Eg håpar at eg i det minste kan delta i éin, om ikkje to, av kampane.

Dei nye innstrammingane i Storbritannia tredde i kraft laurdag og blir vurdert på nytt etter ei veke.

