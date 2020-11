Ødegaard: – Har vore ein trøblete periode

sport

Tysdag var det Ødegaard som var med på den digitale pressekonferansen saman med landslagssjef Lars Lagerbäck.

Dei to kom rett frå ei treningsøkt på Ullevaal stadion. Det er ikkje sikkert at Ødegaard spelar mot Israel onsdag. Lagerbäck har opna for at fleire meir urutinerte nordmenn vil få sjansen der.

Ødegaard har heller ikkje hatt den ideelle oppladinga til landskampane som no ventar.

– Det har vore ein trøblete periode med skadar og sjukdom, men det er godt å endeleg vere tilbake. Det kjennest veldig bra, sa Ødegaard – og utdjupa til NTB:

– Eg kom først tilbake frå skade med kneet og trong litt tid på å bli bra frå det. Då eg gjorde det, vart eg sjuk, og etter det fekk eg problem med leggen. Det har vore litt utur og lite flyt, men alt kjennest veldig bra no. Eg fekk ein halvtime sist og følte meg fin.

Tolmodig

Ødegaard står berre med 131 kampminutt av 990 moglege for Real Madrid denne sesongen.

Han vart henta «heim» i sommar etter ein sesong på utlån til Real Sociedad.

At han skulle delta på landslagssamlinga var det aldri tvil rundt, trass i lite kampaktivitet i det siste.

– Det var ikkje noko tvil om det. Eg har følt meg bra ei vekes tid og trena godt. Eg var hundre prosent klar til førre kamp, så det var aldri diskusjon med klubb og landslag rundt det, sa Ødegaard til NTB tysdag.

Viktig

På grunn av jumpers knee-problem mista han starten av sesongen med Real Madrid. Han melde òg forfall til to landskampar i september.

Etter at Noreg hadde møtt Serbia, Romania og Nord-Irland i oktober, måtte Ødegaard ta ein ny pause. Då var det ein leggskade som stoppa han frå å delta i seks kampar for Real Madrid.

Noreg har to avgjerande bortekampar mot Romania (søndag) og Austerrike (onsdag neste veke) i Uefas nasjonsliga. Det kan bli norsk puljesiger og opprykk i den ferske turneringsforma, med bra resultat i Bucuresti og Wien.

