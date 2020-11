Belgias Fotballforbund: Thorstvedt skulle vore utvist

sport

Det kjem fram av ei fråsegn publisert på nettsidene til det belgiske forbundet.

Thorstvedt fekk gult kort då han takla St. Truiden-spelar Steve De Ridder tre minutt ut i annan omgang i oppgjeret på laurdag. Dommaravdelinga meiner nordmannen var svært heldig som ikkje fekk marsjordre.

«Thorstvedt er for seint ute. Han treffer Steve De Ridder med knottane over ankelen», heiter det i fråsegna.

«Sjølv om intensiteten ikkje er høg, forventar vi eit rødt kort på grunn av alvorleg stygt spel. Å verne den fysiske integriteten til spelarane er trass alt viktig», står det vidare.

I vurderinga kjem det samtidig fram at det ikkje kunne forventast at VAR skulle gripe inn, all den tid «dommaren ikkje gjorde ein klar og openberr feil ved å gi gult kort».

Thorstvedt blir ikkje straffa for episoden i ettertid.

Lokalderbyet på laurdag enda med ein sterk 2-1-siger til Genk på bortebane. Théo Bongonda vart matchvinnar med dei to skåringane sine.

Thorstvedt og lagkameratane klatra til fjerdeplass på tabellen. Berre eitt poeng skil opp til serieleiar Brugge.

