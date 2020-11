CAS avviste Iannones anke – MogoGP-stjerne utestengt i fire år

sport

Dermed vart det fullt medhald for Verdsantidopingbyrået (Wada), som gjekk til CAS med krav om at straffa måtte skjerpast. Det internasjonale motorsykkelforbundet (FIM) stengde opphavleg italienaren ute i 18 månader.

Den 30-årige Aprilia-føraren er ein av profilane i MotoGP-klassen, men han leverte positiv dopingprøve i samband med VM-runden i Malaysia i fjor. Det vart påvist spor etter steroiden drostanolon i prøva, noko Iannone forklarte med at han hadde ete steroidinfisert kjøtt medan han var dehydrert.

CAS-dommarane konkluderte med at Iannone ikkje har godtgjort at han fekk i seg stoffa gjennom mat. Mellom anna er det ikkje framlagt bevis for bruk av drostanolon i kjøttproduksjon i Malaysia.

– Vi kan ikkje sjå bort frå moglegheita for at den positive prøva er resultat av infisert mat, men Iannone har ikkje greidd å leggje fram overbevisande belegg for dette, skriv dommarane.

Iannone kallar avgjerda «den verste urett eg kunne førestille meg» og seier at han vil kjempe vidare for å reinvaske seg.

– Alle som prøver å øydeleggje livet mitt vil snart forstå kor mykje styrke som finst i hjartet mitt, skreiv han på Instagram.

(©NPK)