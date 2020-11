Emil Iversen: – Vi går for Noreg, ikkje poenga

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har bestemt at dette skal innførast frå sesongen som startar i slutten av denne månaden.

Årsaka er at FIS vil gjere det meir freistande for dei beste langrennsløparane å stille opp. I dei siste sesongane har det vore ein tendens til at fleire av dei beste har droppa lagsprintar og stafettar fordi dei har meint at løpsprogrammet er tøft nok som det er.

Det er dårleg reklame for produktet.

– Dette kom overraskande, men er positivt. For vår del vil ikkje dette ha mykje å seie. Å gå stafett er ei laggreie. Du har lyst til å vinne for Noreg og laget ditt. Det vil ikkje gi meg noko meir motivasjon for å gå stafettar for min eigen del, men om det gjer at fleire vil stille, er det bra. For Noreg har stafettar vore viktig heile tida. Det kan bli nokre poeng om du er heldig å få gå stafett for Noreg. Det er artig å gå stafett uavhengig av om du får 50 poeng eller ikkje, seier Iversen til NTB.

Meiningslaust

Lagkamerat Hans Christer Holund meiner det er på høg tid at FIS innfører denne regelen. Han kallar ein stafett utan dei beste på startstreken for meiningslaus.

– Dei som kjempar om verdscupen samanlagt er gode nok til å vere på stafettlag, og i tillegg tvingar du dei til å gå stafett. Det er meiningslaust å gjennomføre ein stafett utan at dei beste er med. Dei beste må vere med. Dei siste åra har mange stått over på grunn av tett rennprogram, men blir det slik, er det ingen grunn til å ha stafett. Det er ingen som vil sjå ein stafett der berre dei nest beste er med. Dette er ein regel som burde ha vore gjennomført for mange år sidan, seier Holund.

Skjønar

Sjur Røthe er ikkje like sikker på om dette er vegen er å gå.

– Eg skjønar at FIS vil at alle skal gå alle renn og ser at stafetten har vorte nedprioritert i nokre renn. Det er ikkje bra. Men om måten er å gi verdscuppoeng for stafett, er eg veldig uviss på. Det er OK at dei prøver, men om dette er rett veg, det får vi sjå på. Dette er ei større utfordring for dei som tek ut laga. Det er dei som er nøydde til å prioritere kven som skal vere med på kva.

Simen Hegstad Krüger seier det er greitt å prøve, men tippar at utfallet blir at dei nest beste berre kjem til å hamne endå lenger bak dei beste.

– Det er eit forsøk frå FIS på å få dei beste til å gå stafett. Mange har stått over for å prioritere enkeltrenn, men historisk har Noreg og Russland dominert på herresida, og dette gjer det endå tyngre for dei andre nasjonane å konkurrere i totalcupen. Vi får sjå kor avgjerande det blir. Dette gjer det ikkje noko lettare for dei nest beste.

Didrik Tønseth kallar det eit godt forslag.

– Det blir 50 poeng for den som får gå saman med Klæbo i lagsprint. Stafett er populært, og det er bra om interessa blir halden oppe og blir auka der. 25 poeng for kvar utøvar er godt betalt. Vi har gått stafett før utan å få noko igjen for det, så eg synest at det er eit godt forslag.

(©NPK)