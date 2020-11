Handballforbundet har fått EM-frist – må svare innan tysdag

sport

Det opplyser forbundet tysdag kveld.

– For å sikre gjennomføringa av EM forventar Det europeiske handballforbundet innan tysdag morgon i neste veke ei stadfesting frå Norges Håndballforbund, som del av den samla organisasjonskomiteen for EM, på at kampar kan spelast i Trondheim, heiter det.

Tysdag formiddag var NTB i kontakt med EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich. På spørsmål om kor lenge ein kan vente på eit klarsignal frå handballforbundet og norske styresmakter rundt EM, viste han til at EHF ville kommunisere ei offisiell fråsegn seinare på dagen.

No er den klar. Der kjem det tydeleg fram at ei avklaring rundt Noregs planlagde arrangørrolle må kome i løpet av dei sju neste dagane.

– EHF har notert seg avgjerda til den norske regjeringa om å be om ein finjustering av det eksisterande hygienekonseptet og kunngjeringa om ikkje å ta ei endeleg avgjerd før seint denne veka eller til og med tidleg i neste veke, heiter det i fråsegna.

EHF opplyser vidare at laga som skal spele dei innleiande kampane sine i Trondheim er informerte om situasjonen, og at ei endeleg avgjerd er venta tidleg neste veke.

Nye element

Kulturminister Abid Raja heldt måndag eit digitalt møte der mellom anna helseminister Bent Høie (H), idrettspresident Berit Kjøll, handballpresident Kåre Geir Lio og dessutan representantar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) deltok.

Der vart mellom anna smittevernprotokollen som skal redde handball-EM drøfta. Tilbakemeldinga til idretten var at protokollen må justerast før eit endeleg klarsignal eventuelt blir gitt.

– Det kjem stadig nye element inn som vi må vurdere. Ein er generelt sett engsteleg for å belaste lokale helsestyresmakter med endå fleire utfordringar, sa handballpresident Kåre Geir Lio til NTB etter møtet.

Han opplyste vidare at forbundet akta å levere ein oppdatert protokoll til helsestyresmaktene i løpet av eit døgn. Kulturminister Raja varsla på si side rask behandling når dei nye planane var lagde fram.

– Høie og eg skal prøve å få til ei avgjerd denne veka, seinast i starten av neste veke. Vi skal prøve før, men vi har sagt at det kan vere det ikkje skjer før i starten av neste veke. Vi må òg sjå korleis dei nye nasjonale tiltaka som er sett inn, verkar. Om pila peikar opp eller ned, sa statsråden til NTB.

Må ha unntak

Etter at FHI og Helsedirektoratet har fått den justerte protokollen, vil dei komme med ei oppdatert tilråding før regjeringa tek ei endeleg avgjerd.

Smittetrykket i Noreg har vore aukande den siste tida. Både regjeringa og nasjonale styresmakter har innført nye strenge tiltak som blir sett i verk denne veka.

Også i Danmark, Noregs EM-medarrangør, er smittevernråda kraftig skjerpa den siste tida. Det førte mellom anna til at Frederikshavn rauk ut som EM-arrangørby.

Det blir kravd eit unntak frå dei strenge norske smittevernreglane for at handball-EM skal kunne avviklast.

EM-sluttspelet skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember.

(©NPK)