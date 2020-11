Katrine Lunde er gravid: Siktar mot å spele topphandball igjen

sport

Det var Vipers Kristiansand som melde om nyheita på nettsida si. Ho vart så stadfesta av Lunde sjølv på Instagram.

Veteranen kom i sommar tilbake etter ein alvorleg kneskade, som ho pådrog seg i mai i fjor.

– Eg er veldig glad for dette. Terminen er i juni, seier Lunde til NTB.

Ho reknar med å bidra for Vipers litt til denne sesongen. – Per no går det bra, og eg ser for meg å vere med på trening og kampar litt til. Så får vi sjå korleis det går.

– Kjem du tilbake på toppnivå etter dette?

– Det er absolutt målet, og eg har lyst til det, lyst til å spele topphandball igjen, seier Lunde til NTB.

Topp klasse

Målvakta er ei av dei mest suksessrike spelarane i landet, med ei rekkje gull for Noreg i meisterskap. Lunde har frå før dottera Atina.

Veteranen har kontrakt med Vipers til sommaren 2023. Då vil ho vere vel 43 år.

Lunde var venta attende i den norske EM-troppen fram til Vipers la ut nyheita tysdag. No er spørsmålet om ho kjem tilbake på det norske landslaget igjen. Eit eventuelt OL i Japan neste år er i så fall ikkje aktuelt. Det kjem for tett opp mot fødselen.

– Dette var ei veldig gledeleg melding å få, og vi gler oss på vegner av familien, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Han fekk vite om graviditeten for ei vekes tid sidan.

Utfordringar for Vipers

EM blir spelt i desember med Silje Solberg og Emily Stang Sando som norsk keeperpar.

Vipers står føre utfordringar på målvaktplassen i tida som kjem. Andrea Austmo Pedersen pådrog seg nyleg ein kneskade. Kristiansand-klubben har lenge vore sett på som ein outsider i kampen om meisterliga-trofeet.

(©NPK)