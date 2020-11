Kolstad trekker seg frå europacupspel

sport

Klubben melder om avgjerda på nettstaden sin. Det var Nidaros som omtalte saka først.

Jostein Sivertsen, dagleg leiar i Kolstad, seier at det er manglande unntak frå karantenereglane som gjer at klubben ikkje har andre val enn å trekke seg.

– Eg var måndag i Teams-møte med handballforbundet og Norsk Topphåndball. Då fekk eg beskjed om at helsestyresmaktene framleis ikkje har gitt unntak for 10 dagars karantene dersom ein dreg til land som har minst 150 smitta per 100.000. Estland har no 137, og det talet stig for kvar dag. Sidan helsestyresmaktene ikkje gir unntak frå karanteneregelen hadde vi til sjuande og sist ikkje anna val, seier han til nettstaden til klubben.

Han seier at klubben kontakta Det europeiske handballforbundet (EHF) og spurde om det var mogleg å utsetje kampane.

– Tidlegare i dag fekk eg svar frå EHF om at ei utsetjing ikkje var mogleg. Det inneber dessverre at europacupeventyret for oss er over før det starta.

