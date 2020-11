Skiskyttarane går i fotspora til Klæbo og Johaug – satsar på videoblogg

sport

Idrettsutøvarar som Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug har gjort det med suksess frå før. Tysdag var det det norske skiskyttarlandslaget sin tur til å lansere videoblogg – populært kalla «vlogg» – for følgjarane sine på YouTube.

– Vi ønskjer å vise personlegdommen til utøvarane, korleis det er å vere skiskyttar på høgaste nivå og kva som blir kravd for å komme dit. Rett og slett korleis kvardagen til det beste skiskyttarlaget i verda og støtteapparat ser ut, seier marknads- og kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Norges Skiskytterforbund.

Marte Olsbu Røiseland, som tok fem gull og ytterlegare to medaljar i VM sist vinter, er spent på nysatsinga.

– Eg tenkjer at skiskyttarforbundet kanskje har vore litt lukka i forhold til andre idrettar og ikkje vist fram så mykje av det vi held på med. Det er nok ikkje så mange som veit kva eit skiskyttarliv eigentleg dreier seg om, og kor mange som er i teamet rundt. Eg håpar folk synest det er kult og er nysgjerrige, seier ho til NTB.

Lek og alvor

Tiril Eckhoff er frå før litt driven innan nye medium gjennom podkasten «Kant ut» saman med lagvenninna Ingrid Landmark Tandrevold. Ho er klar for å by på seg sjølv, men vil ikkje «stele showet».

– Eg trur ikkje eg blir noka vlog-stjerne, nei. Eg er meg sjølv, og eg får stå i det. Eg trur det handlar om å vise litt fram korleis det er bak fasaden. Så får vi sjå korleis det blir.

I første episode får ein eit innblikk i sesongoppladinga til kvinneløparane på Toten. Både treningsglede og -frustrasjon og dessutan særleg det sosiale samhaldet i laget er tema.

I ei minigolføkt ved utøvarhotellet blir det gnissingar når Olsbu Røiseland skuldar andre utøvarar for å endre reglane undervegs.

– Nei, det var Sverre (Huber Kaas, trenar) som endra reglane undervegs, poengterer Eckhoff lattermildt.

Koronasesong

Olsbu Røiseland og Eckhoff er begge heilt i verdstoppen og slo godt frå seg førre sesong. No går dei inn i ein spesiell vinter som følgje av koronapandemien.

Det er ikkje utenkjeleg at koronarestriksjonar og smittevern kan bli eit tema i framtidige vlogg-episodar.

– Det er ein spesiell situasjon, men det trur eg kanskje alle kjenner på akkurat no. No er vi i same båt, toppidrettsutøvar eller ei. Det mest uvisse blir om det blir mogleg å feire jul, eller korleis det blir, seier Eckhoff.

– Vi er nøye med smittevern og held god avstand til alle. Vi blir jo isolerte frå no og til sesongen er over. Det er annleis og spesielt, legg Olsbu Røiseland til.

