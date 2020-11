Smitte i Armenia-troppen gir avlyst EM-kvalifiseringskamp for Sveriges U21-landslag

sport

Begge kampane skulle på grunn av krigshandlingane i Nagorno-Karabakh spelast på nøytral bane på Kypros høvesvis fredag 13., og onsdag 18. november, men Uefa melder no at dei ikkje vil bli avvikla.

Sveriges fotballforbund skriv på nettstaden sin at Armenia-troppen er ramma av «eit stort tal» koronasmittetilfelle, og på grunn av situasjonen i Nagorno-Karabakh har ein ikkje høve til å komplettere troppen med andre spelarar.

– Ideelt sett ønskjer vi at kampar skal avgjerast på banen, men i dagens situasjon må vi vere førebudde på alt. Vi har største respekt for at armenarane er i ein veldig vanskeleg situasjon, seier Sveriges landslagstrenar Claes Eriksson.

Truleg vil Sverige bli tilkjend siger med 3–0 i målskår, men saka skal først behandlast av Uefas disiplinærkomité. Svenskane er eitt poeng bak Italia og Irland i gruppa si og kjempar om plass i EM-sluttspelet. Laget kan no rette merksemda mot den kanskje avgjerande bortekampen mot Italia neste veke.

(©NPK)