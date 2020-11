Handball-EM og skiverdscupen er tilbake i hendene til helsestyresmaktene

sport

Dei aktuelle smittevernprotokollane skal redde gjennomføringa av handball-EM og verdscupen på ski på Lillehammer i desember. I eit møte med Kulturdepartementet og helsestyresmaktene måndag fekk dei to forbunda tilbakemelding om at protokollane måtte justerast før eit eventuelt klarsignal blir gitt.

Kommunikasjonssjef Espen Graff stadfestar til NTB onsdag at Skiforbundets oppdaterte protokoll vart send tysdag. Det same gjer kommunikasjonssjef Lars Hojem Kvam i Norges Håndballforbund.

Dermed ligg ballen hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Dei skal no gi si oppdaterte tilråding til regjeringa, som eventuelt gir klarsignal til at handball-EM for kvinner og verdscuphelga på Lillehammer kan arrangerast som planlagt.

Kulturminister Abid Raja (V) sa måndag til NTB at regjeringa vil leggje opp til ei rask behandling når dei nye planane var lagde fram.

– Høie (Bent, helseminister) og eg skal prøve å få til ei avgjerd denne veka, seinast i starten av neste veke, sa Raja og la til at dei må sjå korleis dei nasjonale tiltaka for å få ned smittespreiinga verkar.

Lillehammer-frist forlengde

Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde i utgangspunktet bede om eit svar tysdag denne veka på om verdscuprenna i hopp, langrenn og kombinert kan arrangerast på Lillehammer. Det er no endra.

– Sidan omstenda endrar seg raskt, må vi òg tilpasse oss, skriv pressekontakt Doris Kallen i FIS i ein e-post til NTB.

Ho informerer òg om at FIS er i konstant dialog med idrettslag, lokale arrangørar og skiforbund for å finne ei best mogleg løysing. Det er førebels ikkje klart om arrangementet i Lillehammer blir halde ein annan stad om regjeringa i Noreg set foten ned.

Frist tysdag

Håndballforbundet har på si side fått frist til tysdag av Det europeiske handballforbundet (EHF) med å svare på om Trondheim kan vere EM-arrangør.

«For å sikre gjennomføringen av EM forventer Det europeiske håndballforbundet innen tirsdag morgen i neste uke en bekreftelse fra Norges Håndballforbund, som del av den samlede organisasjonskomiteen for EM, på at kamper kan spilles i Trondheim», opplyste Håndballforbundet tysdag.

EM-sluttspelet skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember.

