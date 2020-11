sport

Det opplyser Norges Håndballforbund på nettsidene sine.

Jørum og Kleven er det fremste dommarparet i Noreg. Dei var òg med under VM-sluttspelet i Tyskland og Danmark i 2019 og EM-sluttspelet tidlegare i år.

I 2017 leidde den meritterte dommarduoen i tillegg finalen under junior-VM i Algerie.

Klar for Egypt-VM er òg Per Morten Sødal. Han ska vere delegat under meisterskapen på nyåret.

VM skal etter planen arrangerast i Egypt frå 13. til 31. januar.

(©NPK)