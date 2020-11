Sandviken til NM-semifinale etter pangstart

sport

Dermed er 2018-finalisten Sandviken eitt steg nærare å kunne spele finale på Ullevaal i desember. Rakel Engesvik og Ida Holm Neset skåra måla for vertane på kunstgraset på Stemmemyren.

– Vi starta kampen bra, men så blir det veldig hektisk. Kaos og mykje fram og tilbake, eigentleg. Det blir litt nervar, men vi klarer å få ballen unna farleg område. Men vi må jobbe med å ta ballen ned, sa Sandviken-spelar Vilde Hasund til NRK.

Ho var arkitekten bak mykje i starten av kampen, og det første målet kom på eit hjørnespark allereie etter fire minutt. Hasund slo inn frå venstre, og Engesvik vann duellen ved første stolpe og stanga inn 1–0.

Best i boksen

Sandviken køyrde kampen i opninga og fekk nettsus igjen i det 18. minuttet. Røa sleit med å klarere eit innlegg, og då dukka Neset opp og stanga ballen via tverrliggjaren og ned i målet.

I det 35. minuttet i kampen fekk Røa ei viktig redusering som skapte ny spenning i kampen. Ragne Hagen Svastuen skåra på den første sjansen til laget etter eit hjørnespark.

– Det første 20 minutta er heilt forferdelege. Vi har slite litt med boks-spel defensivt i det siste, og det er sjølvsagt utruleg irriterande at det går inn to mål. Elles føler eg at det er vi som styrer kampen og har ballen. Vi får ei skåring og manglar berre det siste, sa Svastuen.

Berre nesten

For etter målet vart det meir fare over Røa-laget, men gjestene klarte ikkje å få inn endå eit mål før sidebyte. Etter pause var det Røa som styrte kampen, men heimelaga forsvarte seg iherdig, og det var få store målsjansar.

Svalastuen var nær å bli tomålsscorer etter 80 minutt, men kanonskotet hennar frå distanse trefte tverrliggjaren. Kort tid etterpå ropte Røa-spelarane på straffespark då Tuva Leschbrandt Espås gjekk i bakken i Sandviken-feltet, men dommaren vinka spelet vidare.

På overtid vart det fullt kaos i Sandvikens 16-meter etter eit hjørnespark, men ingen Røa-spelarar makta å få ballen i mål. Dermed enda det 2–1 til vertane.

