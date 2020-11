Skiforbundet held fram samarbeidet med Northug-selskap

sport

Det opplyser skiforbundet i ei pressemelding.

I august vart Northug målt til 168 kilometer i timen i ein fartskontroll på E6. I etterkant innrømde at det vart funne 10 gram kokain heime hos han.

Den tidlegare langrennskongen er sikta for råkøyring og oppbevaring av narkotika. Sidan han har erkjent forholda, vil det heile gå som ei tilståingssak.

Skiforbundet opplyser at den eksisterande avtalen med Northug AS held fram etter ei semje om at tilsvarande åtferd ikkje skal skje igjen.

Langrennssjef Espen Bjervig seier til NRK at avgjerda vart teken etter ei grundig vurdering. Forbundet vog både for og imot.

– Men så er det sånn at ein person som Petter Northug har betydd mykje for både norsk og internasjonal langrenn. Og vi ønskjer at han skal klare seg bra. Til sjuande og sist følte vi at vi skulda Petter å hjelpe han vidare, seier Bjervig.

Sykkellaget Uno-X avslutta utstyrsavtalen sin med Northug allereie dagen etter at råkøyringa til 34-åringen vart kjend.

