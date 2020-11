Tilskodarnekt og bot for Aalesund i Pellegrino-saka

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i ei pressemelding onsdag.

Som ein del av straffa må Aalesund òg hengje opp eit «#STOPPrasisme»-banner på tribunen. Dommen er i tråd med innstillinga til påtalenemnda i saka.

«I tråd med Uefas sanksjonsnivå vurderte doms- og sanksjonsutvalget at AaFK skulle dømmes til å spille neste hjemmekamp for delvis tomme tribuner, men etter en helhetsvurdering, sett opp mot antall tilskuere på tribunen på grunn av koronarestriksjonene, ble det bestemt at kampen skal spilles for helt tomme tribuner», skriv NFF.

Bota AaFK har fått er på 10.000 kroner.

«Vi aksepterer dommen fullt og helt. Vi var raskt ute og beklaget til fornærmede og tok tydelig avstand fra utropet fra supporteren i etterkant av hjemmekampen mot Kristiansund. I NFFs omtale av klubbens håndtering av denne krevende saken heter det at håndteringen var adekvat, og at det var ett utrop, én gang, fra én person», skriv eliteserieklubben på eigne nettsider.

Formildande

Doms- og sanksjonsutvalet skriv mellom anna i grunngivinga si at allmennpreventive og individualpreventive omsyn tilseier at det må komme reaksjonar mot episodar som den Pellegrino vart utsett for.

«Både Fifa og Uefa har nylig foretatt innskjerpinger i sanksjonsreglene ved rasistiske og diskriminerende ytringer, og har en streng tilnærming til sanksjoner i slike saker. Tilsvarende har blitt gjort i regelverket til Englands Fotballforbund (FA). For å følge den internasjonale tendensen, finner utvalget at det må fastsettes en streng reaksjon», står det vidare.

Det blir vist til at Uefa ved førstegongsmisferder som hovudregel praktiserer delvis stengde tribunar, men at alvorsgrada i kvar sak kan føre til strengare straffer.

Utvalet tillegg det avgrensa vekt i formildande retning at Aalesund-leiinga reagerte raskt då saka vart kjend.

«Dette er det eneste riktige å gjøre. I formildende retning vektlegger imidlertid utvalget at klubben offentlig tok avstand frå utsagnet, og beklaget seg direkte overfor fornærmede», skriv utvalet.

Stengde ute supporter

Det var i etterkant av bortekampen mot Aalesund tidleg i oktober at Kristiansund-spelar Pellegrino vart utsett for rasistiske tilrop frå tribunane. Toppskåraren til eliteserien tok sjølv opp episoden i sosiale medium.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skreiv Pellegrino på Twitter-kontoen sin.

Aalesund-leiinga var raskt ute med ein unnskyldning utan atterhald på vegner av klubben og supporterane.

AaFK identifiserte i dagane som følgde ein tilskodar som skal ha komme med tilrop mot Pellegrino. Vedkommande vart stengd ute frå kampar ut neste sesong.

Tilskodaren skal ha beklaga eiga åtferd på det sterkaste.

(©NPK)