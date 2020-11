sport

Den tidlegare meisterløparen Björn Ferry ventar spent på kva som kjem. Han er ein av SVTs skiskyttarekspertar. Svensk TV direktesender frå rennet i Idre.

– Det verkar usannsynleg at ho skyt null (ingen bom) og vinn. Men det store spørsmålsteiknet er kor fort ho går på ski. Det er det som i fortsetjinga avgjer kor god ho blir. Kor mykje raskare enn Hanna Öberg er ho i sporet? Er det eit minutt? undrar Björn Ferry.

– Skiskyting er ein samansett sport, og det er ofte frustrerande. Korleis taklar Stina det? Det er ingen å skylde på om ein bommar fem skot. Då skal ein berre ta seg vidare.

Ferry er uviss på kva Nilsson klarer.

– Ho har alle blikka på seg, seier han.

Det er allereie så godt som klart at Nilsson ikkje deltek i verdscupopninga. Den finn stad i finske Kontiolahti 27. november. Landslagsleiinga signaliserer at det «ikkje er førsteprioritet for Nilsson å gå i verdscupen denne vinteren».

Den mangeårige langrennsstjerna bytte idrett i mars i år. Ho har trena i vel seks månader som skiskyttar, men har førebels inga konkurranseerfaring.

