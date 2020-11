EM-deadline måndag: Då er det 17 dagar til første kamp

sport

Fristen for ein definitiv beskjed til Det europeiske handballforbundet (EHF) er ikkje slik EHF kommuniserte tidlegare denne veka.

– Vi har frist til måndag, seier generalsekretæren i NHF, Erik Langerud, til NTB.

EHF la ut ei forklaring på nettstaden sin der tysdag var oppført som deadline.

– Vi er sjølvsagt veldig spente på korleis dette endar. Vi leverte oppdaterte forslag til smittevernprotokollar tysdag, seier Langerud.

Det blir kravd eit unntak frå det norske regelverket for at EM kan gå som planlagt i Noreg. Dei første kampane ligg plotta inn på 3. desember. Måndag til veka er det berre 17 dagar til.

Dersom Noreg må hoppe av som arrangør, står det berre eitt alternativ igjen. Det er at Danmark tek heile EM-sluttspelet. Det danske handballforbundet har tidlegare opna for at det skal kunne la seg gjere.

Blir det ikkje EM i Noreg, blir etter all sannsyn òg turneringa i Bergen veka før avlyst. Der har Noreg planlagt tre testkampar.

(©NPK)